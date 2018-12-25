Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Tuncer Ustael tutuklandı! 25 Aralık
Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan damar Tuncer Ustael'in tutuklandığı açıklandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün akılalmaz olaylar zinciri izleyicilerin aklını karıştırmıştı. Cinayet zanlısı olarak gösterilen ve birden fazla insan öldürdüğü iddia edilen damat Tuncer Ustael'in başka suçlardan dolayı arandığı ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Tuncer Ustael canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişme...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Aralık'taki yayın akışında peş peşe itiraflar gelmişti. Yaşlı kadın, korkutulduğu için başkalarını katil olarak suçladığını itiraf etti.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖAZLTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI! - TIKLA İZLE
PALU AİLESİ HEM İŞKENCECİ HEM DE KATİL Mİ?
Söz alan damat Tuncer Ustael de "Ben de konuşayım ozaman" diyerek aslında kendisinin katil olduğunu iddia eden Havva Palu'nun bir katil olduğunu söyledi...
Ustael, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kendisini suçlayanların 1987'den beri birçok can aldığını söyledi..