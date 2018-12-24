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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 11:56

795. bölümde yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti! bile şok oldu

795. son bölüm Cumartesi akşamı Atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ve Genetik mezunu yarışmacı 'ın verdiği cevap herkesi şok etti. İlk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada popüler oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran seyirci günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Atv'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 795. son bölüm Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu yarışmacı Duygu Sarak'ın ilk soruya verdiği cevap, programın sunucusu Murat Yıldırım ve izleyicileri şok etti. İşte o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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