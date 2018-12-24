Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran seyirci günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Atv'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 795. son bölüm Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu yarışmacı Duygu Sarak'ın ilk soruya verdiği cevap, programın sunucusu Murat Yıldırım ve izleyicileri şok etti. İşte o anlar...