Müge Anlı canlı yayınında şok eden gelişmeler yaşanacak. Gündüz kuşağının bir numaralı programı Müge Anlı le Tatlı Sert'te yıllar sonra ortaya çıkan cinayet hakkında son durum ne? Müge Anlı'nın yıllar önce şüphhelendiği Hatice Uygur, 7 yıl sonra kocasını öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Hatice Uygur'un verdiği bilgilere polis ekipleri Mehmet Uygur'u gömdüğü yere gitti ve kepçelerle kazı çalışması başlatıldı. Müge Anlı canlı yayınında devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan kemikler Mehmet Uygur'a mı ait? Müge Anlı canlı izle..

ATV CANLI YAYIN