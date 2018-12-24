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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 10:16

canlı yayınında ortaya çıkan kemikler 'a mı ait? 24 Aralık

canlı yayınında bugün ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Atv'nin sevilen programı 'te verdiği çelişkili cevaplar üzerine bir numaralı şüpheli olan 'un eşi Mehmet Uygur'un kemiklerine ulaşıldı mı? ında yapılan kazılarda neler bulundu? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için yin...

canlı yayınında şok eden gelişmeler yaşanacak. Gündüz kuşağının bir numaralı programı Müge Anlı le Tatlı Sert'te yıllar sonra ortaya çıkan cinayet hakkında son durum ne? Müge Anlı'nın yıllar önce şüphhelendiği , 7 yıl sonra kocasını öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Hatice Uygur'un verdiği bilgilere polis ekipleri 'u gömdüğü yere gitti ve kepçelerle kazı çalışması başlatıldı. ında devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan kemikler Mehmet Uygur'a mı ait? ..

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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