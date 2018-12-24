Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde nefesler tutulacak. Atv'nin 4 sezondur devam eden dizisi EDHO 121. yeni bölüm fragmanında Hızır ile Mesut arasındaki savaş devam ediyor. Tuncay'ın ölümüyle İlyas'ın hayatına son verilmek istenecek. Hızır yeğeni Alparslan'ı ve kardeşi İlyas'ı kurtarabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanından ipuçları...