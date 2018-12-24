Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Müge Anlı canlı yayınına çıkan Tuncer Ustael gözaltına alındı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ilginç bir olay yaşandı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael stüdyoda gözaltına alındı. 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael, kendisini katil olarak gösteren ailesinin gerçek katiller olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmeler sonrası Müge Anlı stüdyosuna gelen polisler damat Tuncer'i başka bir sebepten gözaltına aldı.İşte 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

24 Aralık 2018 Pazartesi, 12:10:00 Güncelleme: 12:52:42
Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında şok eden gelişme yaşandı. Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael aile içi şiddetten dolayı 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı.

24 ARALIK MÜGE ANLI CANLI YAYININDA OLANLAR - TIKLA İZLE

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Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Havva Palu, damat Tuncer Ustael tarafından suçkandı. Ustael, aslında kendisinin katil olduğunu iddia eden Havva Palu'nun bir katil olduğunu söyledi.

Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

"BİR SÜRÜ İNSAN ÖLDÜRDÜ!"

Katil olduğu iddia edilen damat Tuncer Ustael, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kendisini suçlayanların 1987'den beri birçok can aldığını söyledi.

Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Ustael, "Affedin ama ben hamile kalmadım. Karnımdaki çocuğu ben öldürmedim. Ve dahası bunlar birleşip kendi ağabeylerini nasıl öldürdüklerini de anlatsın" dedi.

Müge Anlı canlı yayınında katil olduğu iddia edilen Tuncer Ustael gözaltına alındı! 24 Aralık

Kimseyi tehdit etmediğini de belirten Ustael, "Veysel Talhal'ı da bunlar öldürdü. Hikmet Şahin, Emine Talhal, Yusuf Şimşek, Veysel Talhal tedavi olduktan sonra öldürdü." şeklinde konuştu.

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