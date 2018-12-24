Bir Litre Gözyaşı dizisi 12. bölümüyle Kanal D'de seyircisinin karşısına çıktı. Bir Litre Gözyaşı'nın bu bölümünde, Elif'in okulda yaşadığı sorunlar eve de sıçrarken, bu sorunlar Figen ve Muzo'yu Güzin'le karşı karşıya getiriyor. Son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm merak edilmeye başlandı. Peki, Bir Litre Gözyaşı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Litre Gözyaşı son bölüm özeti...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete Demir, Revna Çolak ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşkına bir türlü istediği karşılığı bulamayan Mahir, Cihan'ın tavrından ve kararlarından oldukça yorulmuştur. Mahir, kalbinin sesini susturup Cihan'dan uzaklaşmak istese de bunu bir türlü başaramaz. Elif'in okulda yaşadığı huzursuzluk, evin içine de sıçrar. Öyle ki Elif'in sorunları ailede büyük çatışmalara neden olur. Bu sorunlar Figen ve Muzo'yu Güzin'le karşı karşıya getirir.

Hande, Mahir'in hoşlandığı bir kız olduğunu düşünür ve bu kızı bulmak için iz sürmeye başlar. Kendi başına bulamayacağını düşünen Hande, Cihan'dan bu konuda yardım ister. Bir yandan en yakın arkadaşına açıklayamadığı gerçek, diğer yandan Mahir'le yaşadığı sıkıntılar Cihan'ı ruhsal bir çöküşün eşiğine kadar sürükler. Cihan kalbine gömmek zorunda kaldığı aşkını Papatya'nın da ısrarıyla haykırmak ister. Cihan aşkını dile getirirken bu itirafa istemeden de olsa başka birileri daha şahitlik yapar.