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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 11:18

canlı yayınında neler olacak? ve çocukları ında karşı karşıya...

canlı yayınında bugün Yeşilçam filmi gibi mutlu son yaşanacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Niyazi Taligacı ve çocukları karşı karşıya gelecek. Şam tatlısı yaparak yaşamını sürdürmeye çalışan Ustura Kemal, 20 Aralık ında neler anlatacak? Anlı canlı izle...

canlı yayınında duygu dolu anlar yaşanacak. Yeşilçam'ın usta oyuncularından lakaplı Niyazi Taligacı, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kendisini görmek isteyen oğlunun yanına gelecek. Babalarını görmek isteyen iki kardeşin iddialarına göre, halaları babalarını görmelerine engel oluyor. Peki, bu iddialar doğrultusunda son durum ne olacak? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ustura Kemal ve çocukları 20 Aralık ında...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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