Müge Anlı canlı yayınında duygu dolu anlar yaşanacak. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ustura Kemal lakaplı Niyazi Taligacı, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kendisini görmek isteyen oğlunun yanına gelecek. Babalarını görmek isteyen iki kardeşin iddialarına göre, halaları babalarını görmelerine engel oluyor. Peki, bu iddialar doğrultusunda son durum ne olacak? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ustura Kemal ve çocukları 20 Aralık Müge Anlı canlı yayınında...

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