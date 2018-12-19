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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 01:18

Sen 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragman izle

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen ’in 35. bölümü yayınlandı. 35. bölümün son sahnesinde olanlar oldu. Mercan, Vedat'ı öldürmek isterken Berrak'a mı zarar verecek? Vedat ölecek mi? Sen Anlat Karadeniz dizisinin 36. bölümünde neler olacağına dair yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.




Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölümünde neler olacağına dair ilk fragman yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 36. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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