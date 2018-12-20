Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından izleyiciyle buluştu. TRT 1'de çarşamba günleri ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un bu bölümünde, Ertuğrul Gündüz'ü adaletin karşısına çıkardı ve Gündüz mahkemece aklandı. İlbilge Hatunu'nda ikna olması ile birlikte Kayıalr ve Umuroğulları arasında bağ güçlendi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun kaçırılıyor. İşlerin karışacağı Diriliş Ertuğrul'un 129. yeni bölümünde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı;



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ertuğrul, Gündüz'ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge'nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge'yi Gündüz'ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz'ün Ertuğrul tarafından Nikea'ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk'u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul'un Gündüz'ü Nikea'ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz'ü Söğüt'te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz'ün masumiyetine İlbilge'yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.

Gündüz'ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman'ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan'la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos'un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul'u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt'e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?