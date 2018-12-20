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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 13:35

canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu 'in kararı herkesi şok etti! 20 Aralık

canlı yayınında bugün Yeşilçam'ın emektarı vardı. , 20 yıldır Yeşilçam’ın emektar oyuncusu olan Ustura Kemal lakaplı babası ’yı aradığını söyleyerek Müge Anlı’ya başvurdu. Genç adam, Müge Anlı sayesinde önce hiç tanımadığı ablası Şadiye Talikacı’yı ile buldu. Ardından iki kardeş Müge Anlı stüdyosunda babaları Niyazi Talikacı’yla buluştu. İşte 20 Aralık Müge Anlı canlı yayınına gelen Ustura Kemal ve evlatlarının buluşması...

Müge Anlı canlı yayında bugün yine yüzler güldü. 12 yıldır programında ayrı düşmüş ailelerin yüzünü güldüren Müge Anlı, Türk Filmi gibi bir buluşmaya imza attı. 20 yıldır görmediği babasını, eski Yeşilçam oyuncularından Niyazi Talikacı'yı arayan Behzat Talikacı, geçtiğimiz günkü programda Müge Anlı'dan yardım istedi. Edirne'de yaşayan Ustura Kemal lakaplı Niyazi Talikacı'ya ulaşan Müge Anlı ekibi, Niyazi Bey'i İstanbul'a getirmek için ikna etti. İşte 20 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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