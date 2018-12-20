Müge Anlı canlı yayında bugün yine yüzler güldü. 12 yıldır programında ayrı düşmüş ailelerin yüzünü güldüren Müge Anlı, Türk Filmi gibi bir buluşmaya imza attı. 20 yıldır görmediği babasını, eski Yeşilçam oyuncularından Niyazi Talikacı'yı arayan Behzat Talikacı, geçtiğimiz günkü programda Müge Anlı'dan yardım istedi. Edirne'de yaşayan Ustura Kemal lakaplı Niyazi Talikacı'ya ulaşan Müge Anlı ekibi, Niyazi Bey'i İstanbul'a getirmek için ikna etti. İşte 20 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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