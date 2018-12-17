Müge Anlı canlı yayınında ilginç gelişmeler yaşanacak. 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'den hala bir iz aranıyor. Müge Anlı ekibi Haydar Sırça'nın anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. "Dikili'de evim var" diyen Hayrdar Sırça'nın Bergama'da evi olduğu ortaya çıkınca Müge Anlı ekibi bu ev üzerinde yoğunlaştı. Konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayında şok eden gerçeği açıklayacak. 17 Aralık Müge Anlı'da neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıda yer alan Atv canlı yayınından Müge Anlı'yı canlı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN