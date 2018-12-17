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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 10:23

canlı yayınında ve hakkında şok gelişmeler yaşanacak! 17 Aralık

'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 8 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan hakkında şok gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Nursel Doğan ve Deniz hakkında hangi açıklamada bulunacak? Diğer yandan cinayetiyle ilgili minik Sedanur'un ailesi neler anlatacak? İşte tüm merak edilenler 17 Aralık yayınında...

canlı yayınında ilginç gelişmeler yaşanacak. Anlı canlı yayınında ve arkadaşı Deniz'den hala bir iz aranıyor. Müge Anlı ekibi Haydar Sırça'nın anlattıklarının yalan olduğunu ortaya çıkardı. "Dikili'de evim var" diyen Hayrdar Sırça'nın Bergama'da evi olduğu ortaya çıkınca Müge Anlı ekibi bu ev üzerinde yoğunlaştı. Konuyla ilgili yayında şok eden gerçeği açıklayacak. 17 Aralık Müge Anlı'da neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıda yer alan ından Müge Anlı'yı canlı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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