Müge Anlı canlı yayınında şok üstüne şok yaşandı. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 17 Aralık Pazartesi günü sevindirici ve şaşırtıcı haber peş peşe geldi. 125 gündür hiçbir haber alınamayan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in kaybıyla ilgili bir numaralı şüpheli Haydar Sırça tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği Sırça, cezaevine gönderildi. Nursel ve Deniz'in cesedi henüz bulunamadı ancak öldürüldüklerine dair kuvvetli şüpheler gerekçe gösterildi. Müge Anlı bu haberi canlı yayında paylaşırken gelen bir telefonla stüdyo buz kesti. Müge Anlı duydukları karşısında şoka girdi. İşte 17 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...