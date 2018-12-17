Kerem Alışık sahnede devleşti...Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu "Esaretin Bedeli" filmini tiyatroya uyarladı. Kerem Alışık'ın başrol oynadığı oyun önceki gün Zorlu PSM'de prömiyerini yaptı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Hakan Meriçliler, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Deniz Uğur, Hilal Altınbilek, Yıldız Kültür, Gamze-Nedim Keçeli, Selen - Engin Keçeli gibi ünlü isimler de yer aldı. Ayakta alkışlanan oyunun final sahnesinde Kerem Alışık, izleyenleri gözyaşlarına boğdu...

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli" oyununun yönetmenliğini Şakir Gürzumar yaparken oyunda başrolleri, Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor. 25 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı oyunun müzikleri Orhan Enes Kuzu, dekoru Tayfun Çebi ve kostümleri Dilek Kaplan tarafından yapıldı. "Esaretin Bedeli", 5 Şubat'a kadar gösterimde olacak.