Bir Zamanlar Çukurova'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalmıştı. Peki, Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?