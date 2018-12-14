Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Şahin Tepesi'nin 4. son bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Şahin Tepesi'ni 4. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Şahin Tepesi'nin 4. son bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Şahin Tepesi'ni 4. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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