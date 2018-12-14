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  • 15.12.2018 00:35

4. son bölümü tek parça yayınlandı | Şahin Tepesi dizisi izle

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... ’nde heyecan her geçen bölüm artıyor. Şahin Tepesi’nin 4. son bölümünde Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Şahin Tepesi 4. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.



Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Şahin Tepesi'nin 4. son bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Şahin Tepesi'ni 4. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ŞAHİN TEPESİ 4. BÖLÜM TIKLA - İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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