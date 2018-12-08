Şahin Tepesi 3. bölüm izle | Şahin Tepesi izle

Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi’nin 3. bölümünde Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır. Şahin Tepesi 3. bölümü izle.
Tehlikeli oyun!
Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır. Ezgi'nin intihar teşebbüsünden sonra Efe kendini suçlu hissetmektedir ama Tuna'nın öne süreceği koz, Ezgi'yi Efe'den uzaklaştırır. Bu konuda rahatlayan Tuna, diğer taraftan birbirlerine yakınlaşmaya başlayan Efe ve Verda'dan henüz haberdar değildir. Annesine kendisini affettirmeye çalışan Cem, Ayça'dan gelecek haberle yeniden dağılır. Cem'in yardımına sırdaşı Deniz yetişir. Mete'nin baskılarıyla darmadağın olan Deniz ise ona yardım edebilecek kişinin Cem olduğunu düşünür. Deniz ve Cem'in Mete'ye oynayacağı oyun daha büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır.