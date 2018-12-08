Şahin Tepesi 3. bölüm izle | Şahin Tepesi izle 07 Aralık 2018, Cuma

Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi’nin 3. bölümünde Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır. Şahin Tepesi 3. bölümü izle.