Gelinim Mutfakta 195. bölümüyle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yemekleri yapıyor kaynanalar kimin yaptığını bilmezksizin yemekleri puanlıyor. Bugün yayınlanan haftanın son programında birinci ve elenen isim belli oldu. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 14 Aralık Gelinim Mutfakta'da altın bileziğin sahibi isim...

GELİNİ MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfaktada 69 puanla Elif haftanın birincisi oldu. Cansu ise 59 puan aldı. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 39. hafta finalinde birinci olan çiftler açıklanmış oldu. Beş alın bileziği hafta toplamında en yüksek puanı alan Ziyafet-Elif çifti oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan çifti belli oldu. Emel ve Rümeysa haftanın en düşük puanını alan gelinleri oldu. En az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Buna göre haftanın en düşük puanını alan gelini 53 puanla Emel oldu. Rümeysa ise 58 puan alabildi. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde elenen çift Tuğçe-Emel oldu.