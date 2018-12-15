Arka Sokaklar dizisi 499. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın bu bölümünde, intihara kalkışan Pınar hastaneye kaldırıldı. Zeyno'nun kurtulmasını göremeyen Pınar'ın yaşam mücadelesi izleyiciyi hüzne boğarken ilerleyen vakitlerde sağlığına kavuştu. zeyno'yu kucağına alan Pınar'ın o halleri hüzün ve sevinci bir arada yaşattı. Öte yandan Hüsnü Çoban'ın mahalleye yeni taşınan Meryem ile anlatması zor durumda yakalanması bölüme damga vurdu. Peki, Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 500. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin 500. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz gün 500. bölüme özel bir tanıtım yayınlanmıştı. İşte o tanıtım;

HÜSNÜ'NÜN ZOR ANLARI

Hüsnü ve mahalleye yeni taşınan Meryem ile anlatması zor bir durumda yakalanıyor! Hüsnü, hastadır. Evde yorgan döşek yatmaktadır. Bu sırada kapı çalar. Kapıdaki kişi mahalleye yeni taşınan Meryem'dir. Hüsnü ve Meryem şaşkınlık yaşar. İkisi de Nazike'yi beklemektedir. Hüsnü'nün ocağa koyduğu ıhlamurun taşması ile olaylar başlar. Mutfağa koşan Hüsnü'nün arkasından Meryem de girer. Hüsnü'nün zorlandığını gören Meryem başlar hüsnü için kış çayı hazırlamaya. Hüsnü, kendisine ilgi ve alaka gösteren Meryem'e hoşlanma belirtileri gösterir. Meryem de boş değildir. Bu sırada telefonun alarmı çalar. Hüsnü'nün sırtına sürülecek olan kremi hatırlatma alrmıdır, çalan... Meryem, tek başına süremeyeceği gördüğü Hüsnü'ye kremi süremeye başalr. Bu sırada eve Nazike, Tekin, Zeliş ve Mesut girer. Hüsnü'yü yarı çıplak görenler olayı bilmediklerinden şok yaşarlar. Hüsnü durumu izah etmeye çalıştıkça batar ve Mesut'un da dalgası ile ortaya komik bir durum çıkar.

HÜZÜN VE SEVİNÇ BİR ARADA

İntihara kalkışan Pınar hastaneye yetiştirilirken, kızı Zeyno ekip tarafında kurtarılır!

Ekip, Zeyno'nun rehin tutulduğu mahalleyi bulurlar. Evin lokasyonuda belli olduktan sonra Ali harekete geçer. Evde kendisini nasıl bir tehlike beklediğini bilmeden kızını kurtarmak için çabalar. Zeyno'yu kaçıran kadın, polislerin geldiğini duyar ve hemen kaçar. Ali, Zeyno'yu sağ salim bulmaktan dolayı mutlu olur. Fakat, Pınar kızının kurtulduğunu duyamadan hastaneye kaldırılır. Kötü bir anne olduğunu düşünerek intihara kalkışan Pınar hemen ameliyata alınır. Çok kan kaybeden Pınar ailesine zor anlar yaşatır.