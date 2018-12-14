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  • 14.12.2018 11:24

canlı yayınında bugün neler yaşanıyor? Yanmış kadın cesedi kime ait? 14 Aralık

canlı yayında faili meçhul cinayetleri ve kayıpları büyük bir titizlikle araştırmaya devam ediyor. Anlı canlı yayınında yanmış kadın cesedinin Meral Polat olmasından şüphelenirken gelen bir telefonla faili meçhul cesedin başka bir kadına ait olabileceği üzerinde de durulmaya başlandı. Mahmut Güneş eşinin bir süredir ortada olmadığını ve evlerinin cesedin bulunduğu Şahin Tepesi'ne çok yakın olduğunu belirtti. Peki, yanmış kadın cesedi 'e mi ait? Gerçekler 14 Aralık ında ortaya çıkıyor...

canlı yayınında gerçekler ortaya çıkıyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hakkında yeni gelişmeler yaşanacak. İşitme engelli çocuğu olan Selma Güneş, birisine mi kaçtı yoksa öldürüldü mü? İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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