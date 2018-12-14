Müge Anlı canlı yayınında gerçekler ortaya çıkıyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Selma Güneş hakkında yeni gelişmeler yaşanacak. İşitme engelli çocuğu olan Selma Güneş, birisine mi kaçtı yoksa öldürüldü mü? İşte 14 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN