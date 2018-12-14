Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan küçük Sedanur'un katili bulundu. Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında baş şüpheli gördüğü kişi Sedanur Güzel'in katili çıktı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Sedanur Güzel cinayetinde eşleşen DNA'nın kime ait olduğu ve verilen ifadeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
CİNSEL SALDIRI SONRASI BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER
Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre Ertan Bozkurt ile Sedanur'u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U'ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.