Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

CİNSEL SALDIRI SONRASI BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre Ertan Bozkurt ile Sedanur'u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U'ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.