Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan küçük Sedanur'un katili bulundu. Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi! Araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında baş şüpheli gördüğü kişi Sedanur Güzel'in katili çıktı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Sedanur Güzel cinayetinde eşleşen DNA'nın kime ait olduğu ve verilen ifadeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

14 Aralık 2018 Cuma, 10:36:09 Güncelleme: 11:10:44
Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ BULUNDU!

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti.

Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

ADLİ TIP'TAN BEKLENEN DNA TESTİ SONUCU GELDİ

Kars Kağızman'a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.

Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ MÜGE ANLI'NIN ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİ ÇIKTI

Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan Ertan Bozkurt'un DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı.

Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı.

Müge Anlı canlı yayında şüphelenmişti! Sedanur Güzel'in katili belli oldu! DNA örnekleri eşleşti... 14 Aralık

CİNSEL SALDIRI SONRASI BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre Ertan Bozkurt ile Sedanur'u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U'ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

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