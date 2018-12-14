Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi? 14 Aralık
Müge Anlı'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılırken ortaya çıkan gerçekler stüdyodakileri şaşırttı. Meral Polat aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Mahmut Güneş, eşinin bir süredir kayıp olduğunu ve İzmir Bornova'nın Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış cesedin eşi Selma Güneş'e ait olabileceğini belirtmişti. Ancak 14 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Selma Güneş ile ilgili bambaşka gerçekler ortaya çıktı.
14 Aralık 2018 Cuma, 11:34:45 Güncelleme: 11:44:30
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEĞE İNANMAK İSTEMEDİ
Mahmut Güneş'in yeğeni Gizem Kardaş telefonla bağlandı. Yengesi hakkında konuşan Güneş, "Yengemden çok şüphelendim. Hatta telefonunu kurcalamaya çalıştım. Gözü hep televizyonundaydı. Çorap benim verdiğime benziyor taytıda benziyor" dedi.
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