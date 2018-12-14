Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi? 14 Aralık

Müge Anlı'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılırken ortaya çıkan gerçekler stüdyodakileri şaşırttı. Meral Polat aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Mahmut Güneş, eşinin bir süredir kayıp olduğunu ve İzmir Bornova'nın Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış cesedin eşi Selma Güneş'e ait olabileceğini belirtmişti. Ancak 14 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Selma Güneş ile ilgili bambaşka gerçekler ortaya çıktı.

14 Aralık 2018 Cuma, 11:34:45 Güncelleme: 11:44:30
Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi?

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEĞE İNANMAK İSTEMEDİ

Mahmut Güneş'in yeğeni Gizem Kardaş telefonla bağlandı. Yengesi hakkında konuşan Güneş, "Yengemden çok şüphelendim. Hatta telefonunu kurcalamaya çalıştım. Gözü hep televizyonundaydı. Çorap benim verdiğime benziyor taytıda benziyor" dedi.

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Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi?

Selma Güneş'in annesi ve babası, İzmir'deki yanmış kadın cesedinin tespiti için İzmir'deki Adliye Tıp Kurumu'na gittiler.

Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi?

Tam bu sırada adını vermek istemeyen bir hanım efendi canlı yayına bağlandı.

Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi?

Telefonla bağlanan kadın, "27 Kasım'dan beri de benim eşim yok. "Selma Güneş benim eşimle kaçtı çok eminim" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi?

Eşini daha önce Instagram'dan yakaldığını belirten kadın, "4 yaşında kızı olduğunu da biliyorum. Eşim 2-3 güne kadar arıyordu çocuklarla konuşmak istiyordu ben konuşturmadım" dedi.

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