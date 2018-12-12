Müge Anlı'da 12 Aralık Çarşamba günü ilginç olaylara şahit olacaksınız. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı seçilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Murat Demir ile ilgili neler yaşanacak? En son 19 Kasım'da eşine mesaj atıp sonra ortalıktan kaybolan Murat Demir'e ne oldu? Müge Anlı 12 Aralık Çarşamba günü Murat Demir, eşi ve arkadaşıyla ilgili hangi bilgileri ortaya çıkartacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı Müge Anlı canlı yayınında...

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