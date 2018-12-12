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  • 12.12.2018 10:16

'da tuhaf olaylar zinciri! 19 Kasım'da kaybolan 'e ne oldu? 12 Aralık

'da bugün olayıyla ilgili sır perdesi aralanacak mı? Atv'nin sevilen programı stüdyosuna katılan Demir'in anne ve babası gelinlerinin tavırlarından rahatsız olduğunu belirtti. Anlı canlı yayınında Murat Demir'in bir anda ortadan kaybolmasının arkasındaki kişi ya da kişiler ortaya çıkacak mı? Murat Bey'in eşi ne saklıyor? İşte 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da 12 Aralık Çarşamba günü ilginç olaylara şahit olacaksınız. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı seçilen 'te ile ilgili neler yaşanacak? En son 19 Kasım'da eşine mesaj atıp sonra ortalıktan kaybolan Murat Demir'e ne oldu? Çarşamba günü Murat Demir, eşi ve arkadaşıyla ilgili hangi bilgileri ortaya çıkartacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı Müge Anlı canlı yayınında...

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