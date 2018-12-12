Müge Anlı'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. İsmi Hilal Çam olarak bilenen kadın, kılıktan kılığa girerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sayısız erkeği evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırdı. İşte 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...