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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 13:18

dolandırıcıları ortaya çıkardı! "" mağduru beyefendiler Müge Anlı canlı yayınında! 12 Aralık

canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan 'ün anlattıklarıyla şaşkına dönen izleyici, bugün ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha şok yaşadı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya gelindi. Binbir kılığa giren kadın, Türkiye'nin dört bir yanında evlilik vaadiyle sayısız dolandırıcılık yaptı. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan adındaki genç kadının ablası, 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Gözyaşları içinde Müge Anlı canlı yayınına çıkan , "Kardeşim dolandırıcılık çetesinin eline düştü, kurtaramıyorum." dedi. Dolandırıcı kadının nişanlandığı beyefendilerle görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından "" mağduru olan beyefendiler 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında konuştu...

Müge Anlı'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. İsmi Hilal Çam olarak bilenen kadın, kılıktan kılığa girerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sayısız erkeği evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırdı. İşte 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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