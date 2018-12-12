Müge Anlı'da ortaya çıkan yanmış kadın cesedi Meral Polat'a mı yoksa Selma Güneş'e mi ait? 12 Aralık

Müge Anlı ve ekibi, geçtiğimiz gün İzmir Bornova'nın Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış kadın cesedinin Meral Polat'a ait olup olmadığını araştırırken, canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Güneş adında bir beyefendi cesedin eşine ait olabileceğini belirtti. Otopsiden çıkan eşyaların içerisinde Selma Güneş'in beyaz çorabına benzeyen bir çorap bulunduğu bilgisi ölen kişinin Selma Güneş olabilme ihtimalini daha da güçlendirdi. Mahmut Güneş, eşi Selma Güneş'in neden bir anda kaybolduğunu bilmediğini belirtti. Tam bu sırada Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kadının iddialarıyla umutlar yeniden yeşerdi. İşte 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yanmış kadın cesedi ile ilgili yaşanan gelişmeler...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 13:09:12 Güncelleme: 13:42:20
Müge Anlıda ortaya çıkan yanmış kadın cesedi Meral Polata mı yoksa Selma Güneşe mi ait? 12 Aralık

12 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert programında merak edilen, " Şahin Tepesi'nde bulunan yanmış kadınncesedi kime ait?" sorusuna cevap arandı.

MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKAN KADIN CESEDİ İZLE

Müge Anlıda ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık

Müge Anlı Selma Güneş'i aramaya devam ederken, gelen bir telefon bağlantısı olayı farklı bir boyuta taşıdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 12 Aralık programında Selma Güneş'in akıbeti konuşuldu.

MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKAN KADIN CESEDİ İZLE

Müge Anlıda ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık

Mahmut Güneş, yeğeninin kendisine eşi Selma Güneş ile İzmir'deki yanmış kadın cesedinin çoraplarının benzediğini sölyedi açıkladı. Yanmış kadın cesedinin eşi olabileceğini ifade eden Mahmut Güneş Müge Anlı'ya, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Müge Anlıda ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık

Müge Anlı, Selma Güneş'e ne oldu? Kaçtı mı, öldürüldü mü? sorularını aramaya devam ederken Mahmut Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı.

Müge Anlıda ortaya çıkan yanmış kadın cesedi kime ait? 12 Aralık

"Sıra bende" diyen Mahmut Güneş, "Birileri bana mesaj veriyor" ifadelerini kullandı. Söze giren Müge Anlı, "O ne demek. Söyle bakalım sen bir şeyler biliyorsun çıkar ağzındaki" şeklinde konuştu.

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