Ufak Tefek Cİnayetler dizisi 45. bölümü ile Star TV'de seyircisiyle son kez buluştu. Final bölümüyle ekranlara gelen dizide merak edilen sorularda yanıt buldu. 'Arzu'nun katili kim?' sorusu bu bölümde açıklandı. Öte yandan final bölümünde, Merve ve Kerim'in, Pelin ve Taylan'ın, Burcu ve Emre'nin, Oya ve Serhan'ın, Arzu ve Mehmet'in mutlulukları dikkat çekti. Peki, Arzu'nun katili kim çıktı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölüm özeti..

UFAK TEFEK CİNAYETLER ARZU'NUN KATİLİ KİM?

Dizinin final bölümünde Arzu'nun katilinin Burcu olduğu ortaya çıktı. Emre ile nikah masasında oturan Burcu hayatının şokunu yaşıyor. O esnada gelen polisler Arzu Kaymaz'ı öldürme gerekçesiyle Burcu'yu göz altına aldı. Burcu ne kadar 'Ben yapmadım' dese de polislerin elindeki kanıt sayesinde inandırıcı olamadı.

Sarmaşık yine çok hareketli ve bir o kadar da tehlikeli. Bir yanda düğün hazırlıkları, bir yanda öldürme planları! Bakalım bu kez emeline ulaşan hangi taraf olacak? Şebnem, Merve'yle Kerim'in arasına kara kedi gibi giriyor ama sonunda aşk bir şekilde yolunu buluyor. Düğün hazırlıkları içinde olan Burcu'yla Emre'yi ise bambaşka sürprizler bekliyor. Arzu'nun katili kim? Kerim'in kolunun sakat kalmasına kim neden oldu? Peki Oya kimi, neden öldürdü? Tüm bu sorular final bölümünde cevap buldu.