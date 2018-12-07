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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 14:04

'da sıcak gelişme! 'in oğlu Görkem kimde kalacak? Müge Anlı'ya ne gösterdi? 7 Aralık

canlı yayınında bugün, 'in oğlu Görkem ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e günler önce gelen Birgül Memiş, oğlunun eski eşi 'dan olmadığını açıklamıştı. Faruk Aydın'la evli olduğu sırada çalıştığı yerde bir adama aşık olan ve ondan çocuk sahibi olan Birgül Memiş, eski eşi Faruk Aydın'ın çocuğunu kendisine vermediğini ve küçük Görkem'in Faruk Bey'in oğlu olmadığını Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlatmıştı. Birgül Memiş'in bu iddialarını doğrulamak ve oğlunu alabilmek için DNA testi yaptırmak istediğini belirtti. Faruk Aydın'ın da DNA testi yapılmasını kabul etmesiyle tüm gerçekler ortaya çıktı. Faruk Aydın'ın Görkem'in babası olmadığı raporlarla da kanıtlandıktan sonra merak edilen tek şey küçük Görkem'in nerede kalacağı oldu. 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Görkem'in kimde kalacağıyla ilgili bilgiler aktarıldı. İşte 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayınında Birgül Memiş ile eski eşi Faruk Aydın karşı karşıya geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan bu akılalmaz olay dün sonuçlandı. Birgül Memiş'in eski kocasının 4 yaşındaki Görkem'in babası olmadığı DNA raporuyla açıklanınca, tüm Türkiye küçük Görkem'in bundan sonra kimde kalacağını merak etmeye başladı. 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Görkem'in kimde kalacağı ile ilgili bilgiler paylaşılırken Faruk Aydın Müge Anlı'ya bir fotoğraf gösterdi. Peki bu fotoğraf neydi? İşte 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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