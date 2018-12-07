Müge Anlı canlı yayınında Birgül Memiş ile eski eşi Faruk Aydın karşı karşıya geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan bu akılalmaz olay dün sonuçlandı. Birgül Memiş'in eski kocasının 4 yaşındaki Görkem'in babası olmadığı DNA raporuyla açıklanınca, tüm Türkiye küçük Görkem'in bundan sonra kimde kalacağını merak etmeye başladı. 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Görkem'in kimde kalacağı ile ilgili bilgiler paylaşılırken Faruk Aydın Müge Anlı'ya bir fotoğraf gösterdi. Peki bu fotoğraf neydi? İşte 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...