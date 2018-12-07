Çarpışma 3. bölümüyle Show TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Kızının kaçırılmasının ardından zor günler geçiren Zeynep artık kızıyla ayrı kalmaya dayanamıyor. Zeynep'in, Kadir'e Ne olur artık bana iyi bir haber ver' diyerek, Kadir'den gelen tepki ile ona sarılması, "Kadir Aylin'i buldu mu?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Çarpışma 4. bölüm ilk sahne ve son bölüm özeti...

İşte Çarpışma 4. bölüm ilk sahne;

Artık kızının yanında olmadığı tek bir saniyeye bile sabredecek gücü kalmayan Zeynep'in, Kadir'e 'Ne olur artık bana iyi bir haber ver' diyerek, Kadir'den gelen tepki ile ona sarılması, "Kadir Aylin'i buldu mu?" sorusunu akıllara getirdi. Zeynep'in 'Aylin'i bulacağını biliyordum!' sözüne, Kadir'in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre'nin kendisini kimin yaralandığını bildiğini öğrenen Belma ilk iş olarak Demir'i yanına çağırıyor. Otoparkta gizlice konuşan ikili Cemre'yi yaralayan adamın kendilerini görüp görmediğinden emin olmadıkları için Cemrey'i bu işten uzak tutmaya çalışmaya karar veriyorlar.

Arkadaşından Yakup'un takıldığı mekanı öğrenen Kerem bilgi almak için mekana geliyor. Mekanda barmen ile karşılaşan Kerem, Yakup'un fotoğrafını gösterince Meral'le olan durumu öğreniyor. Öğrendikleri karşısında şok olan Kerem sert bir alkol istiyor.

Veli'nin bir nevi imzası olan madalyonu gören Kadir geçmişe dönüyor. O günleri hatırlayan Kadir kendini tuvalete zor atıp yüzünü yıkıyor. Acısını tekrar hatırlayan Veli ise kendini zar zor tuvalete atıp ilacını alıyor.

Zeynep'i de alıp karakola dönen Kadir, Cemre ile karşılaşıyor. Kazaya karışanlardan birinde Cemre olduğunu öğrenen Kadir şaşırıp kalıyor. Cemre'den kendisine bıçaklayan ve çarpanın Kerem olduğunu öğrenen Kadir ise ikinci şoku yaşıyor.

Zeynep'i karakola götüren Kadir istemeden de olsa onu nezarete getiriyor. Her şeyi çözeceğinin sözünü veren Kadir, yetimhanedeki günlerini hatırlıyor. Yetimhanede odaya kapatıldığı günleri dönen Zeynep, Kadir'in kendisine destek çıkmasını hatırlıyor.

Veli Cehver hakkında bir ipucu yakalayan Kadir, Veli'nin araç kiraladığı galeriye yanına polisleri de alıp gidiyor. İstediği bilgileri alamayan Kadir, galeri sahibinin Veli Cevher'i tanımadığını duyunca sinirlerine hakim olamayıp arabayla saldırıyor. Kadir, Galeriden silah ve cephane çıkınca herkesi gözaltına alıyor.

Veli Cevher'i köşeye sıkıştırmaktan kararlı olan Kadir'in, galeriden sonraki durağı restoran oluyor. Burada da istediği cevabı alamayan Kadir'in başvurduğu sorgu yöntemi biraz sert oluyor. Cevabı almakta kararlı olan Kadir mekan sahibinin kafasını akvaryuma sokup çıkartıyor. İstediği cevabı alamayınca ise mekan sahibini göz altına alıyor.

Veli'yi aklından çıkaramayan Kadir, Veli ile hastanedeki anını hatırlıyor. Geçmişe dönen Kadir, Veli'nin kendisini tüm zaaflarından yararlanıp paramparça edeceğini söylediğini hatırlıyor.

Stada marş söyleyerek giren Kadir, tribünde Kerem'i buluyor. Kerem'e düştüğü durumu maç anlatır gibi anlatan Kadir olanları anlatmasını istiyor. Kerem'den cevap alamayan Kadir, Kerem'in yakasından tutup hesap soruyor.

Öğrendiklerinin etkisi ile kendine alkole veren Kerem gelen hesabı ödemeye parası olmadığı için hesap ödemeyi ret ediyor. Mekanın sahipleri ise Kerem'i arka kapıdan çıkarıp dövmeye başlıyor. Kerem yediği dayaktan sonra alkolünde etkisi ile yerden kalkamıyor.

Veli, Selim'i yardım istemek için yanına çağırıyor ama Selim paranın kurye tarafından çalındığını duyunca hesap soruyor. Para bulmak için 2 hafta daha süresi odluğunu söyleyen Veli'nin yardım teklifine Selim karışmak istemediği olumsuz yanıt veriyor.

Kerem'den cevap almak isteyen Cemre avukat olarak yüzleşmek için Kerem'in karşısına çıkıyor. Kerem'i tehdit eden Cemre, Kerem'den gelen seni gördüğüme sevindim cevabı ile kısa bir süre afallıyor. Kerem'in yanından kalkıp Kadir'in yanına dönen Cemre kendisini bıçaklayanın o olduğunu söylüyor.

Belma ve Demir'e şantaj yapıp para koparmak isteyen Yakup, Belma'nın bindiği asansöre binip o gece çektiği videoyu izletiyor. Videoyu izleyen Belma şok oluyor ama ikinci şoku Yakup'un 3 milyon istemesi ile yaşıyor.

İstediği cevapları almakta kararlı olan Cemre bu kez de Kerem'in karşısına içeride çıkıyor. Kerem'e neden döndüğünü soran Cemre, aldığı cevaba şaşırsa da sertliğinden vazgeçmiyor. Cemre kalkıp giderken Kerem, Cemre'ye kendisini buradan çıkartması gerektiğini söyleyip o gece evde yaşananları anlatıyor.

Veli'yi bulmak için her şeyin başladığı yere yani yetimhaneye dönen Kadir'in karşısına Veli çıkıyor. Parasını isteyen Veli kızı vereceğini söylüyor. Kadir'e bu sefer kaybetmeyeceğini söyleyen Veli, Kadir'in öfkesi ile karşılaşıyor. Kadir'in öfkesi ise annesinden bahsetmesi ile katlanıyor.

Geceyi nezarette geçiren Zeynep'in aklına Aslı ile konuşması geliyor. Kadir'i bırakıp giden Zeynep döndükten sonra Aslı'ya pişman olduğunu söylüyor. Aslı'ya Kadir'i neden bıraktığını anlatan Zeynep, çocuğunun babasız büyümesini istemediği için gittiğini söylüyor.