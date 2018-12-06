Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı. Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 24 yaşındaki Birgül Memiş, evliyken başka birine aşık olduğunu ve dünyaya gelen çocuğun o kişiden olduğunu belirtmişti. Eşinden ve aşık olduğu kişiden ayrılan Birgün Memiş, şuanda başka birisyle evli olduğunu ve çocuğunu yanına almak istediğini anlattı. Ancak eski eşi Faruk Bey'in çocuğu kendisine vermediğini ve bu yüzden Müge Anlı'dan yardım istediğini belirten Birgün Memiş'in ve Faruk Aydın'ın isteği doğrultusunda DNA testi yapıldı. Yapılan DNA testi sonucu 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı tarafından açıklandı. DNA testi raporu sonucu açıklanınca Faruk Aydın kendsini tutamadı. İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...