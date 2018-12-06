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  • 06.12.2018 13:08
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 13:10

canlı yayınında şok eden anlar! sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık

canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşandı. 24 yaşındaki 'in iddiaları doğrultusunda 6 Anlı canlı yayınında raporunun sonucu açıklandı. DNA sonucunu açıklayan Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gergin anlar karşısında şok oldu. 4 yaşındaki Görkem'in babası kim? İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA raporu açıklandığında yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı. Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 24 yaşındaki Birgül Memiş, evliyken başka birine aşık olduğunu ve dünyaya gelen çocuğun o kişiden olduğunu belirtmişti. Eşinden ve aşık olduğu kişiden ayrılan Birgün Memiş, şuanda başka birisyle evli olduğunu ve çocuğunu yanına almak istediğini anlattı. Ancak eski eşi Faruk Bey'in çocuğu kendisine vermediğini ve bu yüzden Müge Anlı'dan yardım istediğini belirten Birgün Memiş'in ve Faruk Aydın'ın isteği doğrultusunda DNA testi yapıldı. Yapılan DNA testi sonucu 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Müge Anlı tarafından açıklandı. DNA testi raporu sonucu açıklanınca Faruk Aydın kendsini tutamadı. İşte 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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