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  • Son Güncelleme: 07.12.2018 10:23

'da açıklanan DNA raporu sonucundan sonra neler oldu? Görkem kimde kalacak? 7 Aralık

'da 4 yaşındaki Görkem'in babasının olamayacağı sonucunda ortaya çıktı. 24 yaşındaki , Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiği ilk günden bu yana çocuğunun eski eşi Faruk Aydın'dan olmadığını belirtmişti. Tarafların isteği üzerine DNA testi yapıldı ve Birgül Memiş'in söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıktı. Dün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmelerden sonra 4 yaşındaki Görkem'in kaderi ne oldu? Merak edilen tüm sorular 7 Anlı canlı yayınında yanıt bulacak...

canlı yayınında ortaya çıkan gerçeklerden sonra ne oldu? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yaşındaki Görkem'in nerede kalacağı hakkında son durum açıklanacak. ve canlı yayında yine karşı karşıya gelecek. Müge Anlı'da açıklanan sonucundan sonra neler yaşandı? Tüm sorular 7 Anlı canlı yayınında...

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