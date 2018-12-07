Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçeklerden sonra ne oldu? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yaşındaki Görkem'in nerede kalacağı hakkında son durum açıklanacak. Birgül Memiş ve Faruk Aydın canlı yayında yine karşı karşıya gelecek. Müge Anlı'da açıklanan DNA testi sonucundan sonra neler yaşandı? Tüm sorular 7 Aralık Müge Anlı canlı yayınında...

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