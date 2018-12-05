Müge Anlı'da bugün tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 24 yaşındaki Birgül Memiş'in 4 yaşındaki oğlu Görkem'in öz babasının kim olduğunun ortaya çıkması üzerine canlı yayında neler yaşanacak? Görkem'in babası Birgül Hanım'ın eski eşi Faruk Aydın mı yoksa evliyken birlikte olduğu adam mı? 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınında DNA testi sonucu açıklanacak. İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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