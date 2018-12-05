Müge Anlı'da Birgül Memiş'in oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkem'in öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı'da Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi şok etmişti. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş, dün Müge Anlı ekibiyle birlikte DNA testi için kan vermeye hastaneye gitti. Eski eşi Faruk Aydın ise çocuğun kendisinden olduğunu değilse bile Görkem'i annesine vermeyeceğini söyledi. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Birgün Mmiş'in oğlunun öz babasını ortaya çıkartacak olan DNA testi sonucu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı mı? İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 14:13:14 Güncelleme: 14:39:11
Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı'da Birgül Memiş'in çocuğunun babası DNA testi sonucu ortaya çıkacak. Müge Anlı DNA testi sonucu hakkında açıklama yaptı.

Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

MÜGE ANLI'DA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Müge Anlı'da Birgül Memiş ile eski eşi Faruk Aydın yine karşı karşıya geldi. Birgül Memiş Müge Anlı'nın ekibiyle çocuğu için DNA testi yaptırmaya gitti.

Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı DNA testi yaptırmak için gittiği sağlık kuruluşunda duygu dolu anlar yaşadı.

Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

Birügl Memiş 4 yaşındaki çocuğu Görkem ile karşı karşıya geldi. Duygulanan Birgül Memiş gözyaşlarını tutamadı. DNA testine küçük Görkem ve Faruk Aydın da girdi..

Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürmüştü.

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