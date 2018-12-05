Müge Anlıda Birgül Memişin oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkemin öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı'da Birgül Memiş'in oğlunun DNA testi sonucu açıklandı mı? Görkem'in öz babası kim? 5 Aralık

Müge Anlı'da Birgül Memiş'in anlattıkları herkesi şok etmişti. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş, dün Müge Anlı ekibiyle birlikte DNA testi için kan vermeye hastaneye gitti. Eski eşi Faruk Aydın ise çocuğun kendisinden olduğunu değilse bile Görkem'i annesine vermeyeceğini söyledi. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Birgün Mmiş'in oğlunun öz babasını ortaya çıkartacak olan DNA testi sonucu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı mı? İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 14:13:14 Güncelleme: 14:39:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





