Müge Anlı'da bugün küçük Masal ilk kez babaannesini gördü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Aralık Çarşamba günü duygu dolu anlar yaşandı. Babası bakıcıya bırakıp kayıplara karıştı.Torununu Müge Anlı'da gören babaanne, stüdyoya koştu! Babası, 2 yaşındaki çocuğunu bakıcısına bırakıp kayıplara karıştı. Bakıcı, küçük kızı da alıp Müge Anlı'ya sığındı. Babanın polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.
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