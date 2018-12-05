Müge Anlı'da bugün küçük Masal ilk kez babaannesini gördü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Aralık Çarşamba günü duygu dolu anlar yaşandı. Babası bakıcıya bırakıp kayıplara karıştı.Torununu Müge Anlı'da gören babaanne, stüdyoya koştu! Babası, 2 yaşındaki çocuğunu bakıcısına bırakıp kayıplara karıştı. Bakıcı, küçük kızı da alıp Müge Anlı'ya sığındı. Babanın polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.