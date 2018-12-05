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  • 05.12.2018 11:38
  • Son Güncelleme: 05.12.2018 11:57

'da duygu dolu anlar! Babasının bakıcıya bırakıp gittiği küçük Masal ailesine kavuştu! 5 Aralık

canlı yayınına katılan 'ın anlattıkları herkesi şok etmişti. Aysun Hanım, küçük Masal'ın babası 'i kendisine bıraktığını ve bir daha arayıp sormadığını iddia etmişti. Aysun Hanım'ın Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları üzerine Masal'ın öz babaannesi Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı ve torununun varlığını bile bilmediğini belirtti. Gelip torunumu alacağım diyen babaanne, 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınına torunu Masal'ı kucakladı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün küçük Masal ilk kez babaannesini gördü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Aralık Çarşamba günü duygu dolu anlar yaşandı. Babası bakıcıya bırakıp kayıplara karıştı.Torununu Müge Anlı'da gören babaanne, stüdyoya koştu! Babası, 2 yaşındaki çocuğunu bakıcısına bırakıp kayıplara karıştı. Bakıcı, küçük kızı da alıp Müge Anlı'ya sığındı. Babanın polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.

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