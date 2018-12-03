Müge Anlı canlı yayınında bugün, Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey ile ilgili şok eden iddialarda bulunuldu. 2 Çocuk annesi Meral Polat, evlenme hayaliyle 18 Kasım günü Adana'daki evinden sınava gidiyorum diye ayrıldı, İzmir'deki erkek arkadaşı Hüseyin Bey'in yanına gitti. 19 Kasım'dan itibaren haber alınamayan genç kadına ne oldu? Müge Anlı ve ekibi Meral Polat'ın başına ne geldiğini büyük bir titizlikle araştırırken karşılaşılan iddialar ve ihbarlar oldukça ürkütücüydü. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Hüseyin Bey'in eski sevgilisinin anlattıkları stüdyodakileri şok etti. İşte Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili yaşanan gelişmeler...