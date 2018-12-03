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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 18:49

'da bugün tüyler ürperten açıklama! 'ın sevgilisi olan 'in eski sevgilisi neler anlattı? 3 Aralık

canlı yayınında bugün, 38 yaşındaki 'ın sevgilisi ile ilgili tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın başına ne geldiği araştırılırken ortaya çıkan iddialar canlı yayındaki herkesi şok etti. Meral Polat, 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e sevgilisi Hüseyin Bey'in yanına gitti ve bir daha haber alınamadı. Evden sınava gidiyorum diye çıkan Meral Polat'a ne oldu? 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Meral Polat'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili şüphelerin odağındaki Hüseyin Bey'in eski sevgilisi, korkunç iddialarda bulundu. Hüseyin Bey'in eski sevgilisi Müge Anlı ekibini, Hüseyin Bey'in gittiği ıssız bölgelere götürdü. İşte 3 Aralık Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili yaşanan gelişmeler...

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey ile ilgili şok eden iddialarda bulunuldu. 2 Çocuk annesi Meral Polat, evlenme hayaliyle 18 Kasım günü Adana'daki evinden sınava gidiyorum diye ayrıldı, İzmir'deki erkek arkadaşı Hüseyin Bey'in yanına gitti. 19 Kasım'dan itibaren haber alınamayan genç kadına ne oldu? Müge Anlı ve ekibi Meral Polat'ın başına ne geldiğini büyük bir titizlikle araştırırken karşılaşılan iddialar ve ihbarlar oldukça ürkütücüydü. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Hüseyin Bey'in eski sevgilisinin anlattıkları stüdyodakileri şok etti. İşte Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili yaşanan gelişmeler...

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