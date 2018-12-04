Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 04.12.2018 10:13
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 10:15

'da 'ın kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacak! Darp edilen kişi Meral Polat mı? 4 Aralık

'da bugün, 38 yaşındaki 'ın izi sürülmeye devam ediliyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğu, başına ne geldiği araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrılar sonucunda gelen ihbarlar tek tek araştırılıyor. Turgut Özal Parkı'nda arabanın içerisinde darp edilen kadın Meral Polat mı? Meral Polat'ın adını kullanarak hastaneye giden kadın kim? Tüm soru işaretlerine 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında cevap aranacak. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

canlı yayınında bugün, 'ın kaybolmasıyla ilgili neler ortaya çıkaca? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne olduğu araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrılar sonucunda gelen ihbarlar büyük bir titizlikle araştırılmaya devam ediyor. Peki, Meral Polat'a ne oldu? Mera Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacak! Darp edilen kişi Meral Polat mı? 4 Aralık
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar