Müge Anlı canlı yayınında bugün, Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili neler ortaya çıkaca? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi Meral Polat'a ne olduğu araştırılmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrılar sonucunda gelen ihbarlar büyük bir titizlikle araştırılmaya devam ediyor. Peki, Meral Polat'a ne oldu? Mera Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? İşte 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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