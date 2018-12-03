Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı Salı günü bol aksiyonlu sahneler olacağının adeta kanıtı gibi izleyiciye sunuldu. Atv'nin sevilen dizisi EDHO izleyicisi, Ateş'in ölüp ölmediğini merak ederken şimdi de Alparslan, Özlem ve Hızır'ın hayati tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Alparslan'ın bir gecede bütün depoları boşaltmasıyla yenilgiye uğrayan Tuncay, bunun faturasını Hızır ve Alparslan'a kesmek için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanından ipuçları...