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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 11:33

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. fragmanı: Hayatta kalmaya çalış Hızır! 'da Ateş öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. fragmanı dün akşam yayınlandı. Atv'nin aksiyon dolu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır ve Alparslan'ın hayatı büyük tehlikede. Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltmasıyla yenilgiye uğrayan Tuncay, hiç zaman kaybetmeden intikam peşine düşecek. Peki, 'da Ateş öldü mü? nda Ateş ile ilgili bir ipucu yok. Dizideki her ölen karakterin ardından sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yapılırdı. Ancak EDHO'da Ateş karakterini canlandıran için geleneksel veda mesajı paylaşımında bulunulmadı. Bu da akıllara, 'Ateş ölmüyor mu?' sorusunu getirdi. İzleyicinin bu soruyu düşünmesine neden olan diğer bir sebepte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede vurulan Ateş'in üzerinde çelik yelek olmasıydı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanı Salı günü bol aksiyonlu sahneler olacağının adeta kanıtı gibi izleyiciye sunuldu. Atv'nin sevilen dizisi EDHO izleyicisi, Ateş'in ölüp ölmediğini merak ederken şimdi de Alparslan, Özlem ve Hızır'ın hayati tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Alparslan'ın bir gecede bütün depoları boşaltmasıyla yenilgiye uğrayan Tuncay, bunun faturasını Hızır ve Alparslan'a kesmek için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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