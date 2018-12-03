Müge Anlıda bugün, Meral Polatın kaybolmasıyla ilgili kan donduran ifadeler

Müge Anlı'da bugün, Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili kan donduran ifadeler

Müge Anlı'da bugün, Meral Polat olayında tüyler ürperten açıklamalar yapıldı. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e sevgilisi Hüseyin Bey ile görüşmeye gelen Meral Polat'tan 19 Kasım'dan itibaren haber alınamıyor. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında, Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey'in eski sevgilisi konuştu. Genç kadın, şüphelerin odağındaki kişi Hüseyin Bey ile ilgili Müge Anlı'ya kan donduran ifadeler kullandı. Hüseyin Bey hakkında bildiklerini anlatan genç kadın, Meral Polat olayının aydınlatılması için Müge Anlı ve ekibine yardımcı olmak istediğini söyledi.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 19:20:05 Güncelleme: 19:41:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





