Müge Anlıda bugün, Meral Polatın kaybolmasıyla ilgili kan donduran ifadeler

Müge Anlı'da bugün, Meral Polat'ın kaybolmasıyla ilgili kan donduran ifadeler
Müge Anlı'da bugün, Meral Polat olayında tüyler ürperten açıklamalar yapıldı. 18 Kasım'da Adana'dan İzmir'e sevgilisi Hüseyin Bey ile görüşmeye gelen Meral Polat'tan 19 Kasım'dan itibaren haber alınamıyor. 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında, Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey'in eski sevgilisi konuştu. Genç kadın, şüphelerin odağındaki kişi Hüseyin Bey ile ilgili Müge Anlı'ya kan donduran ifadeler kullandı. Hüseyin Bey hakkında bildiklerini anlatan genç kadın, Meral Polat olayının aydınlatılması için Müge Anlı ve ekibine yardımcı olmak istediğini söyledi.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 19:20:05
Güncelleme: 19:41:45
MERAL POLAT NEREDE?
Müge Anlı'da Meral Polat için yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'da Meral Polat'ın nerede olduğu araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin beyin eski sevgisi konuştu.
HÜSEYİN BEY'İN ESKİ SEVGİLİSİ MÜGE ANLI'YA NELER ANLATTI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Hüseyin beyin eski sevgilisi nerede ve nasıl tehditler aldığını açıkladı. İşte o kan donduran sözler...
Müge Anlı'ya Meral Polat için bağlanan genç kadın, "Tartışacaksak dükkanda ya da ormanlık alanlarda tartışırdık. Hep böyle yerlere giderdik. Ve beni buralara götürürdü." dedi.
Hüseyin beyin eski sevgilisi, "İzmir'de uçurum mu var demiş ya aynı uçurumun orada beni de tehdit. Yol boyunca gidin hiç kamera yok."
"Burası Örnekköy Yamanlar Tabiat Parkı. Daha önce buralarda tartıştık ve beni tehdit etti."