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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 10:24

'da bugün 'in eski sevgilisi konuşacak! 'ın başına ne geldi? 3 Aralık

'da bugün 'ın sevgilisi 'in eski sevgilisi konuşacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 38 yaşındaki Meral Polat'ın nerede olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 18 Kasım günü 'dan çıkan 2 çocuk annesi Meral Polat, İstanbul'da erkek arkadaşıyla görüştükten sonra 19 Kasım günü kayıplara karıştı. Müge Anlı'nın canlı yayında çağrıda bulunmasından sonra birçok ihbar geldi. Son gelen ihbarda denize atlayan bir kadın görüldüğü ifade edilmişti. 3 Anlı canlı yayınında denize atlayan kadının 48 yaşındaki Meral Polat olup olmadığı araştırılacak. İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

canlı yayınında bugün 2 çocuk annesi 'la ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Meral Polat'ın sevgilisi 'in eski sevgilisi bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç açıklamalarda bulunacak. Gözyaşları dinmeyen anne bugün kızı Meral Polat'a kavuşacak mı? İşte 3 Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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