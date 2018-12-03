Müge Anlı canlı yayınında bugün 2 çocuk annesi Meral Polat'la ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Bey'in eski sevgilisi bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç açıklamalarda bulunacak. Gözyaşları dinmeyen anne bugün kızı Meral Polat'a kavuşacak mı? İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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