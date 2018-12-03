Bir Litre Gözyaşı 9. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kanal D'de ekranlara gelen dizinin bu bölümünde, Ali'nin eski sevgilisi Selin ise intikam için elindeki kozları kullanmaktan çekinmez. Cihan ile Mahir'in birbirlerine olan duygularını bilen Selin, bu kozu Hande'ye söyler. Peki, Bir Litre Gözyaşı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Litre Gözyaşı son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Litre Gözyaşı'nın 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölümü 9 Aralık 2018'de Kanal D'de ekranlara gelecek.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ile Mahir'in ilişkisini öğrenen Hande, bu duruma nasıl tepki verecek?

Cihan ile Mahir'in birlikte geçirdikleri vakit, ikisinin yakınlaşmasını sağlar. Mahir, duygularının farkındadır ve babasının cesaretlendirmesiyle bunu Cihan'a itiraf etmeye hazırlanır. Cihan için bir sürpriz planlayan Mahir, Hande'nin baskını sonucu ne yapacağını bilemez. Hande sürprizin Mahir tarafından kendisi için yapıldığını düşünür. Mahir'e büyük bir aşk besleyen Hande, duygularını itiraf eder ve Mahir'i öper. O esnada bara gelen Cihan, tanık olduğu manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Mahir'e olan duygularına engel olamayan Cihan, en yakın arkadaşı Hande'nin de onu seviyor olmasını kabullenmekte güçlük çeker.

Öte yandan Ali, Cihan'ın peşini bırakmamakta kararlıdır. Cihan'ı istemeye geldiklerinde olan olaylar karşısında yeniden ilişkilerini toparlamaya çalışsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira bu sefer karşısında Cihan'ın babası Muzo'yu bulur. Muzo, sert bir dille Ali'yi uyarmaktan çekinmez.

Ali'nin eski sevgilisi Selin ise intikam için elindeki kozları kullanmaktan çekinmez. Cihan ile Mahir'in birbirlerine olan duygularını bilen Selin, bu kozu Hande'ye söyler. Hande, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken, Cihan ile aralarında gerçekleşecek büyük yüzleşme tüm olayların seyrini değiştirecektir.