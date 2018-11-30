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  • 30.11.2018 23:48

2. yeni bölümü tek parça yayınlandı | Şahin Tepesi dizisi izle

Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi’nin 2. bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Bu sırada Efe ile Verda karşılaşacak ve büyük aşkın ilk kıvılcımı ortaya çıkacak. Şahin Tepesi 2. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.


Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi'nin 2. bölümü yayınlandı. Şahin Tepesi'nin 2. bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Şahin Tepesi'ni takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ŞAHİN TEPESİ 2. BÖLÜM İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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