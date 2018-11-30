Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi'nin 2. bölümü yayınlandı. Şahin Tepesi'nin 2. bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Şahin Tepesi'ni takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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