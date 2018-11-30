Şahin Tepesi 2. bölüm izle | Şahin Tepesi izle 30 Kasım 2018, Cuma

Şahin Tepesi Atv'nin iddialı dizileri arasında yerini aldı. Şahin Tepesi’nin 2. Bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Bu sırada Efe ile Verda karşılaşacak ve büyük aşkın ilk kıvılcımı ortaya çıkacak. Şahin Tepesi 2. Bölümü izle.



Güç savaşı kızışıyor!



Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.