Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı. Bölüm sonunda toplanan puanları açıklayan Fatih Ürek, yarışmaya veda eden ismi ve haftanın birincisini duyurdu. Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Ziyafet Hanım ile Elif'in acı dolu hayatları herkesi gözyaşlarına boğdu. Pekki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 30 Kasım Gelinm Mutfakta'ya veda eden isim...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfaka 185. bölümüyle bugün ekranlara geldi. Bu bölümde, ennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Ev Yapımı Cup Cheesecake" için yarıştılar. Bölüm sonunda elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu.

Buna göre, haftanın birincisi yani beş altın bileziğin sahibi toplamda en yüksek puanı alan İlhame-Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM EENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Cansu ve Elvan oldu. En düşük puanı alan isim ise Elvan oldu. Gelin Elvan ve kayınvalide Şennur Hanım yarışmaya veda eden isim oldu.