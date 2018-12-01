Arka Sokaklar 497. bölümüyle Kanal D'de seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın bu bölümünde, Engin Müdür başarılı operasyona imza attı. Öte yandan Rıza Baba'nın torunu, Ali ve Pınar2ın çocukları Zeyno'nun başına geleneler izleyenleri derinden etkiledi. Zeyno'nun vurulmaına ait video yürekleri parçaladı. Peki, Zeyno gerçekten öldü mü? Arka Sokaklar 498. yeni bölüm fragamanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 498. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın gelecek hafta yayınlanacak 498. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından fragman ile ilgili bilgi paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ZEYNO ÖLDÜ MÜ?

Emniyete Zeyno ile ilgili bir video gelir. İstemeye istemeye izledikleri videoda Zeyno'nu vurulma anı vardır. Kızının o halini gören Ali sinir krizi geçirir. Pınar bu haberi hastanede alır. Rıza Baba ve eşi de öğrendikleri bu kara haberden sonra yıkılırlar. Peki, Zeyno gerçekten öldü mü? Merak edilen bu sorunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

ENGİN MÜDÜRDEN BAŞARILI OPERASYON

Engin Müdür önderliğinde teşkilata acılar çektiren çeteyi çökertiliyor!

Rıza Babanın içeri girmesine, Zeyno'nun vurulmasına neden olan silah kaçakçısı çetenin yeri belirlenir. Bir kumarhanedir bu. Engin Müdür ve İvana, kumarbaz olarak mekana girerler. Aradıkları kişiler de oradadır. Zamanı geldiğinde Engin Müdür ekibine operasyon emrini verir.

RIZA BABA KATİL Mİ OLDU?

Rıza Baba, torununun vurulmasına neden olan çetenin patronunun yakalandığını öğreniyor ve öcünü almak için sorgu odasına giriyor!

Rıza Baba, Mezut ve Hüsnü'nün yardımı ile sorgu odasına girer ve kapıyı içeriden kilitler. Karşısında torununu vuran, kendisini içeriye attrıran kişi oturmaktadır. Tek isteği torununun ölüsünün bulunduğu yeri söylemesidir. Aralarında geçen konuşmadan sonra Rıza Baba silahını ateşler.