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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 14:09

'da 24 yaşındaki 'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü! 30 Kasım

'da bugün, 24 yaşındaki 'in anlattıkları stüdyodaki herkesi hayrete düşürdü. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Birgül Memiş, evliyken başka birine aşık olduğunu ve dünyaya gelen çocuğun o kişiden olduğunu belirtti. Eşinden ve aşık olduğu kişiden ayrılan Birgün Memiş, şuanda başka birisyle evli olduğunu ve çocuğunu yanına almak istediğini ancak eski eşi 'in çocuğu kendisine vermediğini söyledi. Anlı canlı yayınına bağlanan 'in anlattıkları ise Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Birgül Memiş'in birlikte yaşadığı Hüseyin Bey, Faruk Bey ile ilgili ilginç iddialarda bulundu. İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı. İstanbul Sultangazi'de yaşayan 24 yaşındaki Birgül Memiş, eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu kendisine göstermediği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Birgül Hanım'ın eski eşi Faruk Bey'in anlattıklarına karşılık, Hasan Bey'in anlattıkları stüdyoda gergin dakikalara neden oldu. Birgül Hanım'ın birlikte yaşadığı Hasan Bey, Faruk Bey'in Birgül Memiş'ten uygunsuz fotoğraflar istediğini ve bunun karşılığında çocuğunun fotoğrafını göstereceğini söylediğini anlattı. İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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