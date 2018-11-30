Müge Anlı canlı yayınına Meral Polat ile ilgili sürpriz bir görgü tanığı katılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Meral Polat adıyla hastaneye giriş yapan kişinin kim olduğu araştırılacak. 18 Kasım'da Adana'daki evinden 'sınava gidiyorum' diye ayrılan ve 19 Kasım'dan itibaren haber alınamayan Meral Polat, erkek arkadaşı Hüseyin Bey'i neyi açıklamakla tehdit etti? Meral Polat'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili Hüseyin Bey'in sakladığı şeyler mi var? İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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