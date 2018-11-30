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  • 30.11.2018 11:00
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 11:01

'da bugün sürpriz görgü tanığı! 'i neyi açıklamakla tehdit etti?

'da bugün ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. 18 Kasım'da 'dan 'e giden Meral Polat en son erkek arkadaşı ile görüştü. 19 Kasım'dan itibaren 38 yaşındaki genç kadından haber alınamayınca, Meral Hanım'ın annesi ve kız kardeşi Müge Anlı canlı yayınına katılıp yardım istedi. Müge Anlı'nın çağrıları sonucunda canlı yayına kan donduran ihbarlar geldi. İhbarların doğruluğu araştırılırken ilginç detaylar ortaya çıktı. Baş şüpheli Hüseyin Bey anlattıklarıyla hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Bugün canlı yayında konuşacak olan sürpriz görgü tanığı neler anlatacak? İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı canlı izle

canlı yayınına ile ilgili sürpriz bir görgü tanığı katılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Meral Polat adıyla hastaneye giriş yapan kişinin kim olduğu araştırılacak. 18 Kasım'da 'daki evinden 'sınava gidiyorum' diye ayrılan ve 19 Kasım'dan itibaren haber alınamayan Meral Polat, erkek arkadaşı 'i neyi açıklamakla tehdit etti? Meral Polat'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili Hüseyin Bey'in sakladığı şeyler mi var? İşte 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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