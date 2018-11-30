Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

Müge Anlı'da herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanım'ı neyle tehdit ediyor?

Müge Anlı canlı yayınında, 24 yaşındaki Birgül Memiş'in çocuğunu eski eşinden almak istemesi üzerine ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı. Genç kadının iddialarını dinleyen Müge Anlı ve izleyiciler, anlatılanlar karşısında şoke oldu. Birgül Memiş, "Evliyken başka birine aşık oldum. Çocuğum ondan oldu. Eski eşim Faruk da bunu biliyor. Ama çocuğumu aldı. Bana vermiyor" diye konuştu. 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Birgül Hanım'ın birlikte yaşadığı kişi Hasan Bey'in anlattıkları ise stüdyoda gergin dakikalara neden oldu...

30 Kasım 2018 Cuma, 13:42:39 Güncelleme: 13:47:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





