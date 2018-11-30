Müge Anlı'da herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanım'ı neyle tehdit ediyor?

Müge Anlı canlı yayınında, 24 yaşındaki Birgül Memiş'in çocuğunu eski eşinden almak istemesi üzerine ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı. Genç kadının iddialarını dinleyen Müge Anlı ve izleyiciler, anlatılanlar karşısında şoke oldu. Birgül Memiş, "Evliyken başka birine aşık oldum. Çocuğum ondan oldu. Eski eşim Faruk da bunu biliyor. Ama çocuğumu aldı. Bana vermiyor" diye konuştu. 30 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Birgül Hanım'ın birlikte yaşadığı kişi Hasan Bey'in anlattıkları ise stüdyoda gergin dakikalara neden oldu...

30 Kasım 2018 Cuma, 13:42:39 Güncelleme: 13:47:19
Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

Müge Anlı Birgül Memiş ile konuşmasında 3. bir kişinin olduğunu öğrendi. 18 yaşındayken Faruk Aydın'la evlenen Birgül Memiş, 4 yaşındaki oğlunun alıkoyulduğunu iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Birgül Memiş, oğlunun aslında ilk eşinden değil evliyken başka birisinden olduğunu açıkladı.

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Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

Müge Anlı'ya bağlanan ilk eş Faruk bey ise çocuğun kendisinden olduğunu savundu. Kendisini aldatan eski eşine çocuğunu vermek istemediğini belirten Faruk Aydın, "Akli dengesi yerinde değil galiba" ifadelerini kullandı.

Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

Birgül Memiş'in üçüncü bir isimle imam nikahlı evli olduğu öğrenildi. 18 yaşında ilk evliliğini yapan ve ilk kocası Faruk Beyin çocuğun kendisinden olmadığını bildiği halde velayetini üzerine aldığını ileri süren Memiş şunları dile getirdi;

Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

"18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu."

Müge Anlıda herkesi hayrete düşüren hikaye! Faruk Bey Birgül Hanımı neyle tehdit ediyor?

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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