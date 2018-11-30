Ağlama Anne yeni bölümde neler olacak? Atv'nin sevilen dizisi Ağlama Anne 9. yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Annesi bildiği Damla'ya kırgın olan Zeynep, teyzesi sandığı ancak gerçekte öz annesi olan Alev'in yanında kalmayı tercih edecek. Bu tercih Damla'nın kendisini yalnız hissetmesine sebep olacak ancak Adnan Damla'yı yalnızlığıyla baş başa bırakmayacak. Bu sırada Adnan'ın karısı Özlem, boşanmamak için son kozunu oynamaya hazırlanacak. İşte Ağlama Anne 9. yeni bölümden ipuçları...