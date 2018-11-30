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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 16:07

9. yeni bölüm yeni fragman: Adnan’ın karşısına çıkan Zeynep, sorularına cevap alabilecek mi?

yeni bölüm yeni fragman yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi de on sekiz yıl sonra kızına kavuşan Alev, kızının bir dediğini iki etmiyor. Bu sırada gerçekleri öğrenen kızı tarafından istenmeyen Damla, Adnan'dan güç alacak. Ali Osman, Mert'in olanlardan haberi olmadığını fark edince Mert ve Zeynep'i birbirine kavuşturacak. Peki, Damla il Adnan'ın yakınlaştığını öğrenen Alev, bu durum karşısında ne yapacak? İşte Ağlama Anne 9. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Ağlama Anne yeni bölümde neler olacak? Atv'nin sevilen dizisi Ağlama Anne 9. yeni bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Annesi bildiği Damla'ya kırgın olan Zeynep, teyzesi sandığı ancak gerçekte öz annesi olan Alev'in yanında kalmayı tercih edecek. Bu tercih Damla'nın kendisini yalnız hissetmesine sebep olacak ancak Adnan Damla'yı yalnızlığıyla baş başa bırakmayacak. Bu sırada Adnan'ın karısı Özlem, boşanmamak için son kozunu oynamaya hazırlanacak. İşte Ağlama Anne 9. yeni bölümden ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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