Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine duygu dolu anlar yaşatacak. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Fatih'in vurulması Kaleliler'de tüm dengeleri alt üst edecek. Nefes ve Tahir'in düğün gününde yaşanan tatsız olay büyük aşkı bitirecek mi? Tahir'in annesi Saniye Hanım yaşananlardan Nefes'i sorumlu tutacak ve bu durum Nefes'i bir hayli üzecek. Kaleliler'e daha fazla zarar vermemek adına oğlunu da alıp evden giden Nefes'i Tahir geri getirebilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanından ipuçları...