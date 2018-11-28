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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 13:01

Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı: Nefes, benim sensizliğe vaktim yok!

Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, uzun süredir Kaleliler ile kanlı bıçaklı olan Cemil, Nazar’ın Vedat tarafından uğradığı şiddeti öğrenince Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Ancak bu durum Fatih'in hayatını tehlikeye atacak. Evlatlarının hayatını tehlikeye atan kişinin sorumlusu olarak Nefes'i gören Saniye Hanım Nefes'e öfke dolu sözler kullanacak. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes Tahir'i terk edip gidecek. Peki, Tahir bu durum karşısında ne yapacak? Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine duygu dolu anlar yaşatacak. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Fatih'in vurulması Kaleliler'de tüm dengeleri alt üst edecek. Nefes ve Tahir'in düğün gününde yaşanan tatsız olay büyük aşkı bitirecek mi? Tahir'in annesi Saniye Hanım yaşananlardan Nefes'i sorumlu tutacak ve bu durum Nefes'i bir hayli üzecek. Kaleliler'e daha fazla zarar vermemek adına oğlunu da alıp evden giden Nefes'i Tahir geri getirebilecek mi? İşte Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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