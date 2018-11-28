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  • 28.11.2018 17:32
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 17:45

canlı yayınında şok eden ihbarlar peş peşe geldi! İki çocuk annesi nerede? (28 Kasım)

'da bugün, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 38 yaşındaki ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yapılan çağrılar üzerine canlı yayına gelen telefonlarla stüdyoda dehşet dolu anlar yaşandı. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın en son görüldüğü yere gitti ve orada bir iz bulmaya çalıştı. Araştırmalar yapılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, şüphelerin odağındaki Meral Polat'ın erkek arkadaşı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep oldu. İşte Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler...

Müge Anlı'da Meral Polat ile ilgili şok eden ihbarlar alındı! Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğu araştırıldı. Müge Anlı ekibi, Meral Polat'ın erkek arkadaşının iddiasına göre kaybolmadan önce bulunduğu yere gitti. Ekip, çevredekilere 28 Kasım günü ağlayan bir kadın görüp görmediklerini sorarken Müge Anlı'da canlı yayında çağrıda bulundu. Müge Anlı'nın yaptığı çağrıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna peş peşe ihbarlar geldi. Bu sırada dün, Müge Anlı ekibinin zorla röportaj gerçekleştirdiği Hüseyin Bey'in anlattıkları canlı yayında paylaşıldı. İşte 28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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