Sen Anlat Karadenizin Nefesi İrem Helvacıoğlunun memleketi bakın neresi çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun memleketi bakın neresi çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, dizideki oyunculuğuyla izleyicinin büyük beğenisini toplarken güzelliğiyle de adeta göz dolduruyor. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in çilesi bitmeyen Nefes'i, kadınlarla ilgili yaptığı yorumla izleyicinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başarmıştı. Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın Nefes'e uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddet karşısında güçlü kalmayı başaran Nefes karakterini canlandıran başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun memleketi merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlülerin memleketlerini siz de merak ediyorsanız, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 13:19:16 Güncelleme: 13:21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





