Müge Anlı'da bugün, Meral Polat'ın kaybolması ile ilgili birinci şüpheli kişi canlı yayında neler anlatacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğuna dair bir iz aranacak. Müge Anlı ekibi Polat'ın son gittiği yerleri tespit ederek, başına ne gelmiş olabileceğini araştıracak. İşte 28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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