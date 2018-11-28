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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 10:18

'da bugün! 'ın kaybolması ile ilgili neler gizleniyor? (28 Kasım)

'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 çocuk annesi 'ın kaybolduğu gün ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor. 2 çocuk annesi Meral Polat, sınava gidiyorum diyerek evden çıktı ve kayıplara karıştı. Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı ekibi bugün Meral Polat'ın kaybolduğu yere gidip bir iz arayacak. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün, 'ın kaybolması ile ilgili birinci şüpheli kişi canlı yayında neler anlatacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 çocuk annesi Meral Polat'ın nerede olduğuna dair bir iz aranacak. Müge Anlı ekibi Polat'ın son gittiği yerleri tespit ederek, başına ne gelmiş olabileceğini araştıracak. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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